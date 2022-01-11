Фатих Терим ушел с поста главного тренера "Галатасарая" в четвертый раз

11 янв. 5:25

Турецкий специалист Фатих Терим покинул пост главного тренера футбольного клуба "Галатасарай". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте стамбульской команды.

Отметим, что Терим покидает "Галатасарай" уже в четвертый раз за карьеру. Ранее 68-летний наставник возглавлял "Галатасарай" с 1996 по 2000 год, с 2002 по 2004 и с 2011 по 2013 год.

Напомним, после 20 туров "Галатасарай" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе команды 27 очков. В Лиге Европы "Галатасарай" занял первое место в группе с "Лацио", "Марселем" и "Локомотивом".