Израильско-китайская торговля попала под контроль США?

Вчера из источников в израильском правительстве стало известно, что Израиль проинформировал Госдепартамент США о том, что отныне все крупные деловые сделки между Израилем и Китаем будут в согласовываться с Вашингтоном, пишет Middle East Eye. По данным израильской газеты Haaretz, это была инициатива Израиля, а не уступки прямому требованию США.

В сентябре министр иностранных дел Израиля Яир Лапид призвал Конгресс США провести отдельное голосование, чтобы принять решение о финансировании израильской системы "Железный купол". В октябре Израиль проигнорировал сопротивление США быстрому расширению незаконных поселений. Между тем, в последние месяцы премьер-министр Израиля Нафтали Беннет неоднократно оказывал давление на президента США Джо Байдена, чтобы тот занял жесткую позицию в ядерных переговорах с Ираном.

Сейчас торговля Израиля с Китаем уступает только торговле с США. По состоянию на 2020 год Израиль импортировал из Китая товары на сумму 7,7 млрд долларов и экспортировал их на сумму 4,2 млрд долларов, по сравнению с 8 млрд долларов импорта из США и экспорта в размере 13,1 млрд долларов. Это указывает на то, что у Израиля торговый дефицит с Китаем и профицит с США. Однако сомнительно, что израильское правительство полностью осознает цену умиротворения Вашингтона в вопросе торговли с Китаем.

На рост торговли Израиля с Китаем и другими незападными странами оказала влияние политическая кампания, призывающая к экономическому и политическому давлению на Израиль, "Бойкот, изоляция и санкции" (BDS). В 2013 году Беннет, еще будучи министром экономики Израиля, признал, что кампания BDS угрожает внешней торговле страны. Поскольку он считал поддержку BDS западным явлением, то в том же году отправился в Индию и Китай, чтобы найти новые рынки, свободные от этого движения.

Омар Баргути, соучредитель движения BDS за права палестинцев, сказал Middle East Eye: "Израиль пытался стратегически развернуться в сторону Китая, Индии и другим незападных государств, чтобы компенсировать возможную потерю своих сторонников и спонсоров на Западе. Но в этих странах Израилю не хватает стратегических рычагов — будь то бремя тяжелой истории или использование эффективных лоббистских групп".

На фоне растущих подозрений США в отношении увеличения мощи Китая, Вашингтон в последние годы использовал свое влияние на Израиль, чтобы заблокировать будущие сделки Израиля с Пекином. В 2000 году США остановили сделку, по которой Израиль собирался продать Китаю свой самолет-разведчик Phalcon, а в 2005 году они предотвратили продажу Пекину израильских беспилотников Harpy. В прошлом году секретная служба Израиля задержала группу по экспорту оружия, которая якобы планировала продать Китаю беспилотники. Эти неудачные попытки показали, что израильский экспорт оружия был под пристальным контролем США и что Китай закрыт для израильских торговцев оружием. Однако на фоне кризиса импорт из Китая был гораздо более важным для Израиля, чем потерянные экспортные сделки.

Самый известный случай касается приватизации морского порта Хайфы. В 2014 году пять европейских корпораций отозвали свои заявки на контракт из-за опасений бойкота их деятельности в Израиле. В следующем году Израиль предоставил китайской государственной Шанхайской международной портовой группе (SIPG) тендер на управление коммерческим судоходным предприятием в течение 25 лет, что вызвало трения с США, которые утверждали, что присутствие Пекина в Хайфе, порту, в котором США военные корабли часто швартуются и пополняют запасы, могут использоваться для шпионажа. Между тем, в декабре министерство финансов Израиля отстранило компанию DP World, базирующуюся в ОАЭ, от участия в торгах, что еще больше усилило зависимость от китайских компаний.

Давление США

В сентябре 2020 года гонконгская компания Hutchison продала свои акции израильской телекоммуникационной компании Partner после того, как ее лицензия на управление была отклонена из соображений безопасности и давления США. Partner находилась в кризисе с 2016 года после того, как ее партнер, французская компания Orange, объявила о прекращении деловых сделок с Израилем, что стало одним из крупнейших актов продажи активов с момента запуска движения BDS в 2005 году.

Тем временем система легкого рельсового транспорта Тель-Авива задержала некоторые из своих линий (зеленые и пурпурные), поскольку Израиль продолжает уклоняться от объявления победителя тендера. Китайские компании были частью почти всех групп, подавших заявки на строительство, некоторые из которых были запрещены Вашингтоном из-за связей с оборонной промышленностью Китая. На днях газета the Jerusalem Post сообщила, что США обеспокоены тем, что китайская компания может проложить оптический кабель в туннелях, вырытых для скоростного трамвая, и использовать его для шпионажа. В понедельник израильская коммуникационная компания Gilat похвасталась контрактом на "сотни миллионов долларов" с неизвестным "сотовым гигантом в Азии с потенциалом роста". Израильские компании регулярно рекламируют свои контракты, чтобы привлечь инвесторов, но обычно лишь оружейные компании скрывают название страны-покупателя. Поскольку продукция Gilat классифицируется как гражданская и не требует разрешения Министерства обороны на экспорт, вероятно, страной-партнером выступает Китай.

В среду Ноам Грубер, бывший глава исследовательского отдела Национального экономического совета Израиля, в статье для израильской деловой газеты Marker вступил против обещания Израиля ограничить торговлю с Китаем. Грубер предупредил, что без КНР число иностранных компаний, готовых взяться за инфраструктурные проекты в Израиле, невелико, что приводит к потере времени и ресурсов.

"Ценность Израиля для Китая, который вот-вот станет крупнейшей экономической державой мира, довольно мала", - сказал Баргути. В конечном счете, обещание Израиля в отношении Китая указывает на краткосрочную перспективу, направленную на получение некоторых очков от администрации Байдена в ущерб долгосрочным экономическим интересам Израиля.