Азербайджанские пчелы обретут "умные улья"

11 янв. 2:24

В Азербайджане запускается производство "умных ульев", благодаря которому местное пчеловодство в короткие сроки получит дополнительный импульс к развитию.

Производитель "умных ульев" - новый резидент ООО "Парк высоких технологий" при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В этих ульях будут размещены датчики, измеряющие температуру, влажность, освещенность и атмосферное давление. Также улья будут оснащены весами, измеряющими объем произведенного пчелами меда.

В соответствии с проектом, программное обеспечение будет передавать фермеру информацию о расположении, открытии и закрытии ульев, а также предупреждать о краже, в случае открытия улья посторонними людьми, пишет Sputnik Азербайджан.