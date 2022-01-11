Почти рекордная школа достраивается в Ставрополе

11 янв. 1:32

В Ставрополе строится школа, которая станет второй самой большой в городе, такое сообщение опубликовано на сайте администрации краевой столицы.

Глава города Иван Ульянченко проинспектировал ход возведения ряда социальных объектов, в том числе школы в бурно развивающемся районе - на улице Ивана Щипакина: там уже прокладывается магистраль, появится новый бульвар.

"Активно строится вторая самая большая школа в городе на 1550 мест. Трехэтажное здание школы, работы по возведению которой в самом разгаре, будет состоять из пяти учебных блоков", - отметили в администрации Ставрополя.