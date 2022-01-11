Чечня сообщила о рекордном урожае зерновых и зернобобовых культур

11 янв. 0:23

В прошлом, 2021 году аграриями Чечни получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур, информирует министерство сельского хозяйства республики.

Уточняется, что в настоящее время уборка сельскохозяйственных культур в регионе полностью завершена во всех категориях хозяйств.

"Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 183 тыс га. Валовой сбор урожая во всех категориях хозяйств составил 525 тыс т", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 163 тыс га.