Владелец "Краснодара" вошел в тройку влиятельных людей в российском футболе

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий оказался в списке самых влиятельных персон в российском футболе.
Согласно результатам исследования РФС "Российский футбол: взгляд изнутри", лидером стал глава РФС Александр Дюков. Галицкий расположился на втором. Тройку замкнул президент ЦСКА Евгений Гинер.
Стоит добавить, что на пятой строчке оказался владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
В анонимном опросе приняли участие 143 человека, в том числе руководители российского футбола и клубов, действующие футболисты, тренеры, врачи, судьи, журналисты.