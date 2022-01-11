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Владелец "Краснодара" вошел в тройку влиятельных людей в российском футболе

Владелец &quot;Краснодара&quot; вошел в тройку влиятельных людей в российском футболе

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий оказался в списке самых влиятельных персон в российском футболе.

Согласно результатам исследования РФС "Российский футбол: взгляд изнутри", лидером стал глава РФС Александр Дюков. Галицкий расположился на втором. Тройку замкнул президент ЦСКА Евгений Гинер.

Стоит добавить, что на пятой строчке оказался владелец "Сочи" Борис Ротенберг.

В анонимном опросе приняли участие 143 человека, в том числе руководители российского футбола и клубов, действующие футболисты, тренеры, врачи, судьи, журналисты.

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