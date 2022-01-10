В Геленджике устанавливают новые остановки с Wi-Fi

10 янв. 23:46

В Геленджике в январе начали менять павильоны остановок общественного транспорта на современные.

Замена осуществляют в рамках реализации программы развития жилищно-коммунального хозяйства по системе "Умный город". Новые остановки на курорте будут многофункциональными.

"Павильоны оснащены USB-портами для зарядки смартфонов, системой видеонаблюдения, цифровыми табло с расписанием движения общественного транспорта и бесплатной точкой доступа к Wi-Fi", - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

До конца января в Геленджике будут установлены четыре новых многофункциональных остановочных пункта.