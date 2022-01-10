Источник сообщил об отмене Суперкубка Казахстана по футболу

10 янв. 23:05

Розыгрыш Суперкубка Казахстана отменили в связи с политическими событиями в республике.

Турнир может состояться в другое время, при этом в нем могут принять участие только два клуба. Старт розыгрыша Суперкубка был запланирован на 24 февраля с участием "Тобола", "Астаны", "Кайрата" и "Кызыл-Жара", сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, в начале этого года в Казахстане вспыхнули протесты из-за повышения цен на газ. Впоследствии митинги переросли в массовые беспорядки, а в стране был введен режим чрезвычайного положения, предполагающий в том числе ограничения на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий и комендантский час.