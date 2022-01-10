В Тбилиси скоро исчезнут желтые микроавтобусы

10 янв. 23:32

Желтые микроавтобусы прекратят курсировать по лицам Тбилиси с 1 февраля, сообщили в Агентстве муниципального транспорта и городского развития.

"Когда карты будут активированы, то есть с 1 февраля, ни одна из желтых маршруток не будет курсировать в столице. На сегодняшний день вся тысяча микроавтобусов завезена: 450 уже в сети, 550 готовятся к запуску. Сейчас необходимо установить платежные автоматы и счетчики", - рассказал глава Агентства муниципального транспорта и городского развития Виктор Цилосани.

Новые проездные уже можно приобрести в кассах станций метрополитена. "Что касается "Метроманов", единоразовая оплата такими картами остается в силе", - добавил он.