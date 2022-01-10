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К новому турсезону во Владикавказе приведут в порядок набережную Терека

К новому турсезону во Владикавказе приведут в порядок набережную Терека

Власти Северной Осетии до начала летнего туристического сезона благоустроят набережную реки Терек во Владикавказе, - сообщил заместитель главы городской администрации Казбек Томаев.

"На благоустройство набережной Владикавказа в 2022 году предусмотрено 24 млн рублей", - рассказал Томаев, передает ТАСС.

Будет составлен график работ по благоустройству набережной, а также реконструкции Водной станции и парка имени Жуковского – такое поручение дал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Работы будут проводиться на отрезке между Красногвардейским мостом и Кировским мостом, - добавил Томаев.

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