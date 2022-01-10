Белый дом планирует дополнительные переговоры по безопасности с правительством РФ

10 янв. 22:57

Вашингтон планирует провести дополнительные переговоры с правительством РФ по итогам дискуссий по безопасности, которые проходят на текущей неделе, сообщила первый заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман на телефонном брифинге по итогам состоявшихся в Женеве российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

По словам дипломата, Белый дом тщательно проанализирует все эти переговоры, а затем, обсудив результаты с партнерами и союзниками в НАТО и в ОБСЕ, "проведет дальнейшие переговоры с российским правительством и примет решение о наилучшем пути продвижения вперед", передает ТАСС.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встреч в Женеве уточнил, что Москва сделает выводы о дальнейших шагах по гарантиям безопасности после мероприятий по линии НАТО и ОБСЕ, запланированных на 12 и 13 января.