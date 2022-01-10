В iPhone обнаружили серьезную уязвимость, позволяющую похищать данные пользователей

10 янв. 22:41

Компания ZecOps, занимающаяся разработкой софта для обеспечения кибербезопасности, нашла в смартфонах iPhone неустранимую проблему, которая позволяет злоумышленникам похищать данные пользователя. Об этом говорится в сообщении на сайте Mydrivers.

Мошенники используют программу Noreboot, имитирующую выключение или перезагрузку смартфона. В состоянии псевдовыключения злоумышленники получают удаленный доступ к микрофону и камере, а также личной информации пользователя.

В ZecOps обращают внимание на то, что уязвимость, за счет которой работает вредоносная программа, на данный момент невозможно исправить. При этом в компании отмечают, что эта проблема касается абсолютно всех моделей iPhone, передает РИА Новости.