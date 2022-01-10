Операторы "Большой четверки" предоставят бесплатную связь россиянам в Казахстане

10 янв. 22:21

Минцифры России достигло договоренности с российскими сотовыми операторами МТС, "Билайн", "МегаФон" и Tele2 о бесплатных звонках и смс для россиян, находящихся в Казахстане в период режима ЧП, с 12 по 19 января. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что звонить и отправлять смс можно будет и при отрицательном балансе.

Помимо это, россияне, находившиеся в роуминге в Казахстане с 5 января, получают возможность запросить перерасчет, чтобы использовать освободившиеся средства для оплаты связи в будущем.

Таким образом, граждане РФ смогут бесплатно связываться с дипломатами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими.

"По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью", - цитирует сообщения Минцифры "Интерфакс".

Во избежание чрезмерной нагрузки на сеть вводится лимит на бесплатную связь - 120 минут разговоров в сутки на абонента.