Несовершеннолетняя угонщица устроила ДТП в Дагестане

10 янв. 21:39

Молодые девушки угнали автомобиль и попали на нем в автоаварию в Каспийске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Восьмого января в полицию с заявлением обратился 30-летний местный житель, который рассказал, что с 3:00 до 6:00 утра неизвестный угнал его Kia Ceed, который был припаркован у кофейни.

Вскоре инспектор ДПС установил и доставил в отдел двух 17-летних жительниц Махачкалы, которые дали признательные показания.

"По их словам, в указанное время они находились в бане на частной даче вместе с приятелями. Последние, изрядно выпив спиртного, заснули. Девушки, взяв ключи от автомобиля, принадлежащего одному из мужчин, покинули помещение", - уточнили в управлении.

Девушка, севшая за руль, не справилась с управлением и устроила ДТП.

Собранный материал передан по подследственности в СУ СКР по региону для принятия процессуального решения.