Власти Кубани продолжат компенсировать кинокомпаниям часть расходов

10 янв. 22:44

Власти Кубани приняли решение продолжить рибейт - компенсацию части расходов кинокомпаниям - за съемки в крае в 2022 году, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Кинокомпании, которые снимают фильмы на территории Краснодарского края, могут вернуть до 20% понесенных в процессе съемок расходов. На сегодняшний день Кубань является регионом полного съемочного цикла. Только в этом году на нашей территории реализовали более 30 проектов. Мы видим, что съемочные компании часто вовлекают кубанских предпринимателей по самым разным направлениям", – сообщил вице-губернатор края Александр Руппель, передает "АиФ-Юг".

Чтобы получить рибейт, производители должны снять фильм или его часть на территории края, иметь прокатное удостоверение и удостоверение национального фильма. Кроме того, обязательны показы или упоминания локаций региона, его услуг или товаров, которые позволяют идентифицировать Краснодарский край.

В 2022 году выдачу рибейтов планируют начать во второй половине года.