Стоимость трассы между Черным морем и Кавказом озвучат к маю

10 янв. 22:34

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к маю рассчитать предварительную стоимость строительства трассы между Северо-Кавказским и Черноморским туристическими кластерами, - сообщила пресс-служба правительства.

"Минтрансу, Минприроды, Минфину и Минэкономразвития предстоит до 1 мая провести предварительный расчет стоимости строительства автомобильной дороги, которая соединит Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры, определить источники финансирования и эффекты от реализации проекта", - говорится в пресс-релизе о поручениях, которые глава кабмина дал по итогам прошедшей в ноябре 2021 года стратегической сессии по экономическому развитию регионов СКФО, передает ТАСС.

Также до 1 марта профильным структурам вместе с руководителями северокавказских регионов поручено проработать вопрос реализации туристических инвестиционных проектов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", а Ростуризму при разработке федеральной туристической межрегиональной схемы уделить особое внимание развитию инфраструктуры горнолыжных курортов СКФО, - добавили в кабмине.