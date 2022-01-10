Россия стала лидером по закупкам турецкой клубники

10 янв. 22:13

В минувшем 2021 году Россия импортировала из Турции клубники на $27,8 млн и стала лидером по закупкам этой ягоды, - союбщили в Ассоциации союзов экспортеров Эгейского региона.

Всего в 2021 году Турция экспортировала 42,5 тыс т клубники - на 66% больше, чем годом ранее, за поставки ягоды на прилавки 43 стран мира Турция выручила $46,1 млн - на 84%, чем годом ранее, - сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

В топ-3 покупателей вошли Румыния ($8,91 млн) и Ирак ($5,608 млн).

Сейчас турецкие аграрии ведут сбор урожая зимней клубники.