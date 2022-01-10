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Кумторкалинский район Дагестана временно возглавил Марат Джанбалов

Пресс-служба администрации Кумторкалинского района

Депутаты Кумторкалинского района сегодня избрали Марата Джанбалова исполняющим обязанности главы муниципалитета, - сообщили в пресс-службе районной администрации.

За кандидатуру Джанбалова депутаты проголосовали единогласно. Они также назначили конкурс на замещение должности главы Кумторкалинского района, - передает "АиФ-Дагестан".

Ранее Марат Джанбалов работал заместителем главы администрации Кумторкалинского района по вопросам общественной безопасности.

Напомним, прежний и.о. главы Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов скончался в возрасте 53 лет после того, как попал в автоаварию.

ФОТО Пресс-служба администрации Кумторкалинского района
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