Кумторкалинский район Дагестана временно возглавил Марат Джанбалов

10 янв. 21:46

Депутаты Кумторкалинского района сегодня избрали Марата Джанбалова исполняющим обязанности главы муниципалитета, - сообщили в пресс-службе районной администрации.

За кандидатуру Джанбалова депутаты проголосовали единогласно. Они также назначили конкурс на замещение должности главы Кумторкалинского района, - передает "АиФ-Дагестан".

Ранее Марат Джанбалов работал заместителем главы администрации Кумторкалинского района по вопросам общественной безопасности.

Напомним, прежний и.о. главы Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов скончался в возрасте 53 лет после того, как попал в автоаварию.