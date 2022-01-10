Ситуация с коронавирусом пока будет сложной - ВОЗ

10 янв. 21:35

На протяжении следующих трех месяцев мир ждет еще несколько волн коронавируса, - заявил в эфире телеканала Sky News специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

"Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к ее концу", - сказал он, отметив, что окончание пандемии уже в поле зрения, но мы его еще не достигли.

Сейчас в разных странах наблюдается резкий рост заболеваемости, который медики связывают с омикрон-штаммом, выявленным в начале ноября в ЮАР и Ботсване. Так, в США 4 января число зарегистрированных случаев превысило миллион.

Всего в мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация, помимо США, отмечается в Индии, Бразилии, Великобритании и России, - добавил Набарро.