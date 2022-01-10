СМИ: "Северный поток - 2" поставил в тупик американских демократов

10 янв. 21:13

Голосуя за новые санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", демократы в сенате США оказались в затруднительном положении, - пишет американский новостной портал Axios.

"Демократы стоят перед неудобным выбором: либо выступить против президента Джо Байдена, либо проголосовать против санкций", - говорится в тексте, передает РИА Новости.

Предстоящее голосование - часть сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в госдепе, оно должно состояться 14 января, а для того, чтобы документ был принят, нужна поддержка 60 сенаторов.

Скорее всего, демократы в сенате США не поддержат на голосовании законопроект о санкциях, поскольку это может помешать Байдену добиться единства с европейскими партнерами, - сообщило ранее издание Politico.