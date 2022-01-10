Число ковидных коек при необходимости нарастят до 32 тысяч в Узбекистане

10 янв. 20:58

В Узбекистане в случае необходимости увеличат количество медицинских учреждений, где лечат пациентов с коронавирусом, рассказал начальник управления Минздрава республики Умидулла Рискиев.

Он уточнил, что сейчас в стране действуют 16 специальных больниц, и есть все ресурсы для увеличения их числа до 132, в общей сложности для пациентов будут доступны 32 тыс коек, передает Sputnik Узбекистан.

Кроме того, представитель Минздрава сообщил, что будет с предприятиями, работники которых отказались вакцинироваться.

"Вопрос закрытия бизнеса не стоит ни в одном случае. Да, работники должны будут предъявить сертификат о вакцинации. Те, кто не получил вакцину, будут переведены на онлайн-режим работы", - пояснил Рискиев, добавив, что никакие штрафы использовать не планируется.