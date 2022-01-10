Власти Ставрополья готовы отменить систему QR-кодов

10 янв. 20:49

Стабилизация ситуации с заболеваемостью ковидом позволяет отказаться от системы QR-кодов при посещении общественных мест, - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Хотя заболеваемость и не та, что несколько месяцев назад, но пандемия продолжается. Нагрузка на врачей по-прежнему остается высокой. Поэтому все стимулирующие выплаты ставропольским медикам, работающим в "красных зонах", в нынешнем году будут сохранены. Также я поручил обеспечить выполнение в крае поручения президента страны о финансовом поощрении медицинского персонала, несшего трудовую вахту в праздничные дни", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает "Это Кавказ".

Глава региона также отметил тенденцию на снижение смертности от последствий коронавируса и стабилизацию эпидемической ситуации, отметив, что он поручил краевому Минздраву подготовить предложения о целесообразности дальнейшего использования системы QR-кодов.

Напомним, мораторий на требование QR-кодов о вакцинации при посещении гражданами общественных мест (кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания) был введен в Ставропольском крае на период с 24 декабря по 20 января.

