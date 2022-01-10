Двоих жителей Махачкалы подозревают в торговле синтетикой

10 янв. 20:30

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте при поддержке росгвардейцев задержали двух безработных жителей дагестанской столицы, подозреваемых в продаже синтетических наркотиков, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

"Злоумышленники приобретали в одном из интернет-магазинов оптовые партии запрещенных веществ, затем фасовали и сбывали их бесконтактным способом", - сообщили в силовом ведомстве, передает "АиФ-Дагестан".

Полицейские обнаружили и изъяли в домах задержанных амфетамин и мефедрон общим весом около одного килограмма, электронные весы и более 200 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.