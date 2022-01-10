Евгений Бажанов: "Пожелаем Казахстану мира!"

10 янв. 20:10

После событий 5-6 января обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему. Возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау.

В Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов. Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации.

Свою точку зрения на произошедшее в Казахстане на YouTube канале "Диалог цивилизаций" выразил генеральный директор Евразийского института геостратегических исследований, дипломат Евгений Бажанов.