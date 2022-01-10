Российские вузы готовы дистанционно обучать студентов из Казахстана

10 янв. 20:10

В случае необходимости российские вузы готовы организовать дистанционные форматы обучения для студентов из Казахстана, где прошли массовые протесты, - сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

"В случае невозможности студентов вовремя приступить к очным занятиям, вузы готовы и уже организуют дистанционные форматы обучения. В случае невозможности организации дистанционного обучения вуз организует работу студента по индивидуальному календарному учебному плану", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в российских вузах обучаются 61 040 студентов из Казахстана, очно учатся 41 546 человек. Сейчас вузы уточняют информацию о количестве уже прибывших в РФ казахстанских студентов.