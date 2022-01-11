Европейское здравоохранение трещит под натиском "омикрона"

Системы здравоохранения европейских стран снова столкнулись с повышенной нагрузкой на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в период праздников. Эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости еще впереди, пишет Euractiv.

Несмотря на первые исследования, показавшие пониженный риск тяжелого течения болезни или госпитализации при заболевании "омикроном" по сравнению с преобладавшим ранее вариантом "дельта", давление на системы здравоохранения Испании, Великобритании, Италии и других стран заметно усиливается.

В прошлую пятницу Великобритания начала направлять военных в больницы, испытывающие нехватку персонала и крайнюю нагрузку из-за рекордного роста случаев заражения COVID-19 в стране. "В связи с распространением омикрона количество пациентов растет, а численность медицинского персонала снижается", - заявил главный врач Национальной службы здравоохранения Англии профессор Стивен Поуис.

При этом больницы в Соединенных Штатах откладывают плановые операции, чтобы освободить места и занятый персонал, в то время как в Испании центры первичной медико-санитарной помощи настолько перегружены, что в предпоследний день 2021 года властям испанского автономного сообщества Арагон пришлось повторно трудоустроить вышедших на пенсию медицинских работников.

"Экспоненциальный рост числа заболевших означает, что первичная медико-санитарная помощь не в состоянии выполнять ни обязанности по отслеживанию контактов с больными COVID-19 и вакцинации, ни заниматься обычной деятельностью", - указано в заявлении властей.

В испанском профсоюзе медсестер SATSE сообщили, что больше всего страдают медработники, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, такие как медсестры и физиотерапевты, сославшись на пример Андалусии, где во второй половине декабря из числа заболевших COVID-19 сотрудников на их долю приходилось более 30%. Было отмечено, что сложившаяся ситуация "вызвала серьезные проблемы в сфере обслуживания."

Резкий рост заболеваемости

В Нидерландах также был зафиксирован резкий скачок заболеваемости среди персонала больниц, особенно медсестер и фельдшеров, сообщила в пятницу нидерландская газета De Telegraaf ссылаясь на данные восьми крупных больниц страны. Сейчас каждый четвертый работник Академического медицинского центра при Амстердамском университете получает положительный тест на коронавирус, хотя неделю назад это был только один сотрудник из 20.

По данным газеты, некоторые больницы Нидерландов даже рассматривают возможность изменения правил карантина, чтобы сотрудники с положительным результатом теста на коронавирус, но без выраженных симптомов, могли приходить на работу, поскольку Нидерланды бьют рекорды по суточному числу заболевших, несмотря на введение строгого локдауна с 19 декабря.

В Италии проблема растущего числа заболевших среди медицинских работников - на прошлой неделе их количество превысило 12800 - усугубляется отстранением от работы медицинских работников и сотрудников сферы здравоохранения, не прошедших вакцинацию, число которых превышает 4% от общего числа сотрудников.

Пик заболеваемости на горизонте

Пытаясь хоть как-то справиться с ситуацией, итальянские службы здравоохранения переносят отпуска сотрудников, а также отменяют или откладывают плановые операции, не классифицируемые как срочные. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил в пятницу, что, поскольку число госпитализаций уже достигло самого высокого уровня с февраля прошлого года, Национальной службе здравоохранения, вероятно, грозит кадровый кризис. При этом он добавил, что растет уровень заболеваемости COVID-19 и среди пожилых. "Мы по-прежнему наблюдаем рост числа госпитализаций, особенно учитывая рост заболеваемости среди представителей старших возрастных групп. Это вызывает беспокойство, - сказал Джавид. - Я думаю, нужно быть честными… Национальную службу здравоохранения ожидает несколько тяжелых недель".

По данным британской Национальной службы здравоохранения, в среднем около 80 тысяч медицинских работников в течение недели отсутствовали на работе до 2 января, что на 13% больше, чем на предыдущей неделе. Почти половина этих пропусков (44%) была вызвана COVID-19, что на одну пятую больше, чем неделей ранее.

Содиректор Института здравоохранения и стратегий Бильбао и бывший директор систем здравоохранения ВОЗ Рафаэль Бенгоа считает, что Испания не приняла достаточных мер для усиления жизненно важных служб, в связи с чем давление на систему здравоохранения страны будет усиливаться в течение нескольких недель.

"В Испании заболеваемость растет на протяжении нескольких недель - то есть практически весь январь… затем, надеюсь, мы достигнем плато, после чего заболеваемость так же быстро пойдет вниз", - сказал он агентству Reuters.

Бенгоа считает маловероятным появление более смертоносного варианта и еще более заразного, чем "омикрон", и выражает надежду, что текущая волна заболеваемости может сигнализировать о начале конца пандемии. "Пандемии заканчиваются не колоссальным всплеском заболеваемости, а небольшими всплесками, потому что очень многие уже переболели или были вакцинированы… После "омикрона" нам не нужно беспокоиться ни о чем, кроме небольших подъемов заболеваемости", - добавил содиректор института здоровья в Бильбао.