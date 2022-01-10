Вашингтон серьезно отнесся к российским предложениям по безопасности

10 янв. 19:43

Американская сторона на дискуссиях по безопасности, которые прошли сегодня в Женеве, серьезно отнеслась к российским предложениям по гарантиям безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат охарактеризовал прошедшие переговоры как сложные, глубокие и конкретные, пояснив, что стороны не пытались обходить острые углы.

Замминистра подчеркнул, что у России нет и не может быть намерений совершить нападение на Украину.

По его словам, Москва призывает Вашингтон к максимальной ответственности и реалистичной оценке опасности военной конфронтации.

Касаясь темы НАТО, Рябков заявил, что альянс должен отказаться от "освоения территории" стран, вступивших в него после 1997 года. Замглавы МИД уточнил, что при отсутствии продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения около России ракет взаимодействие по остальным аспектам гарантий безопасности останется под вопросом. Дипломат призвал НАТО не допускать ошибок, которые могли бы угрожать европейской безопасности.

Замминистра обратил внимание, что база для достижения договоренностей по безопасности с США и НАТО существует, однако ключевые вопросы пока "подвешены". "И мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе", - пояснил он.

Тем не менее, Рябков не считает сложившееся положение безнадежным. "Я думаю, что полезность проведенных в Женеве (переговоров - ред.) состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться. Сейчас вещи названы своими именами и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с западом", - указал замминистра.

Дипломат добавил, что Москва полагает необходимым ускорить диалог, так как нынешний темп его недопустим.

В свою очередь, первый заместитель главы Госдепа Уэнди Шерман заявила, что американская сторона в Женеве сообщила о готовности к взаимным ограничениям по военным учениям и мерам транспарентности с Россией.

При этом она указала, что США не позволит никому закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны.

Американский дипломат отметила, что на переговорах стороны обменялись мнениями по ракетам средней и меньшей дальности.

"США и Россия согласны, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть начата", - цитирует еще одно ее заявление РИА Новости.

Напомним, дискуссии по безопасности стартовали сегодня около 11.00 мск, они проходили в закрытом для прессы режиме в постпредстве США на протяжении около 8 часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.