Узбекских студентов доставят на учебу льготные рейсы UzAirways

10 янв. 19:42

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways с 20 по 23 января выполнит дополнительные льготные рейсы для студентов, возвращающихся на учебу с каникул: такие рейсы свяжут Ташкент с Ургенчем, Нукусом, Бухарой, Ферганой, Карши, Термезом и Андижаном.

Такое решение было принято в связи с продлением зимних каникул 2021/2022 учебного года. до 24 января. Также до конца каникул продлили срок 50%-ной скидки на железнодорожные билеты внутри республики, а купленные ранее билеты можно обменять на более позднюю дату бесплатно, - передает Sputnik Узбекистан.

Каникулы у узбекских школьников тоже продлены до 24 января, чтобы снизить вероятность распространения сезонного гриппа и дать возможность преподавателям и руководителям школ пройти обучение по новой Национальной учебной программе.