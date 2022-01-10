Трое сотрудников филиала Газпрома пойдут под суд за взрыв в Геленджике

10 янв. 19:31

Материалы уголовного дела, возбужденного в связи с хлопком газа в одной из гостиниц Геленджика летом 2021 года, где погибли три человека, направляются в суд, - сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

"Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар" по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трех лиц (ч.3 ст.217 УК РФ)", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Следователи установили, что старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу подчиненных ему двоих слесарей по техосмотру состояния распределительного подземного газопровода, которые не выявили строительные и земляные работы по разрытию грунта и установке канализационного колодца в охранной зоне рядом с газопроводом, из-за чего произошло нарушение изоляции трубопровода и утечка в грунт природного газа.