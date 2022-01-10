Пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет 14 января

10 янв. 19:22

Глава МИД России Сергей Лавров проведет пресс-конференцию по итогам минувшего года 14 января, анонс опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Мероприятия пройдет в пресс-центре министерства в гибридном формате, на нем дипломат подведет "итоги деятельности российской дипломатии в 2021 году".

В связи с эпидемиологическими требованиями МИД призывает представителей как российских, так и иностранных СМИ принять участие в пресс-конференции по видеосвязи. Она стартует в 11:00.