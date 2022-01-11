Почему Женева стала излюбленным местом переговоров России и США

Женева, которую называют столицей мира, после Второй мировой войны стала излюбленным местом встреч между двумя великими державами – Россией и США. В понедельник там прошли российско-американские переговоры по безопасности, продолжавшиеся около восьми часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

The Local напоминает, что именно в этом тихом швейцарском городе в 1985 году проходил саммит между президентом США Рональдом Рейганом и его советским коллегой Михаилом Горбачевым. В Женеве также проходили переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом в июне прошлого года.

С 1966 года Женева стала домом для Европейского отделения ООН, где проходят самые важные дипломатические совещания и форумы для обсуждения таких важных вопросов, как права человека и разоружение. Франкоязычный город также является домом Красного Креста и десятков других международных организаций. Бывший президент Швейцарии Ги Пармелен назвал Женеву "городом мира" на саммите Байдена и Путина в прошлом году, показав, что она может играть роль в международных отношениях даже во время пандемии Covid-19.

Расположенная в самом сердце Европы Швейцария известна своим многовековым нейтралитетом и никогда не входила в блоки НАТО и Варшавского договора времен холодной войны, которые разделили континент после Второй мировой войны. Переговоры между Рейганом и Горбачевым сыграли важную роль нормализации отношений после холодной войны.

В 2009 и 2010 годах в Женеве Россия и США вели переговоры по Новому договору СНВ о сокращении своих ядерных арсеналов. В Женеве также проводят Конференцию по разоружению – единственный подобный форум, на котором разрабатываются соглашения о контроле над вооружениями.

В городе с видом на Монблан состоялось несколько встреч между министрами иностранных дел США и России, например, саммит 2009 года между Сергеем Лавровым и Хиллари Клинтон, во время которого Клинтон вручила Лаврову пластиковую "кнопку перезагрузки", символизирующую возрождение отношений.

Лавров и преемник Клинтон Джон Керри также несколько раз встречались для переговоров в Женеве, чтобы обсудить вопросы, связанные с Сирией и Украиной.

Россияне и американцы, имеющие в Женеве крупные дипломатические представительства, в последние годы также организовали там несколько встреч по Сирии.

После саммита Байдена и Путина Шерман и Рябков провели серию последующих встреч в Женеве, чтобы продолжить стратегический диалог и сгладить разногласия между Вашингтоном и Москвой. Они впервые встретились 28 июля во время первого заседания межведомственных делегаций США и РФ в рамках двустороннего Диалога по стратегической стабильности, следующая встреча состоялась 30 сентября во время второго этапа переговоров.

Осмотрительность и безопасность

Две миссии находятся в нескольких сотнях метров друг от друга, недалеко от европейской штаб-квартиры ООН во Дворце Наций. В понедельник этот район находился под усиленной охраной. Швейцария и, в частности, Женева, ценятся дипломатами всех мастей за ее гибкость и осмотрительность в качестве принимающего государства, а также за безопасность, которую она предлагает. В таких условиях в 1990-х годах в городе проходили переговоры о нормализации ситуации в Боснии, о Женевском временном соглашении 2013 года по иранской ядерной программе и, совсем недавно, о конфликтах в Сирии, Йемене и Ливии.