Лайнеры Buta Airways будут летать в Казань и Уфу

10 янв. 19:15

Азербайджанский лоукостер Buta Airways объявил о начале полетов сразу в два российских города – Казань и Уфу.

Полеты по маршруту Баку-Казань-Баку стартуют 16 марта, перелеты будут осуществляться по средам и субботам, полеты по направлению Баку-Уфа-Баку начнутся 17 марта и будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Оба рейса будут выполняться два раза в неделю, а стоимость билетов на них начинается с 55 евро, - передает Sputnik Азербайджан.

Билеты будут продаваться только по двум тарифам – "Стандарт" и "Супер". В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений, - говорится в сообщении авиакомпании.