В Pfizer сообщили, когда будет готова вакцина против омикрон-штамма

10 янв. 19:02

В американской фармацевтической компании Pfizer рассказали, когда появится вакцина против омикрон-штамма коронавируса COVID-19.

По словам главы Pfizer Альберта Бурлы, в настоящее время компания работает над новой версией вакцины, которая будет эффективна как против "омикрона", так и против других штаммов, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что получим то, что будет обладать намного более значительной защитой в особенности от заражения, потому что защита от госпитализаций и сложного течения заболевания существует и с нынешними вакцинами... Эта вакцина будет готова в марте", - поведал Бурла в эфире телеканала CNBC.

Глава компании выразил сомнение в том, что вакцина против "омикрон-штамма" понадобится, однако добавил, что при необходимости такая вакцина будет готова.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 307 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. Новый штамм коронавируса был найден в ЮАР в конце ноября 2021 года. ВОЗ назвала его греческой буквой "омикрон".