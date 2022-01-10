Туман заблокировал работу аэропорта Симферополя

10 янв. 18:36

Аэропорт Симферополя продолжает оставаться закрытым из-за погодных условий – над городом стоит плотный туман, из-за которого задерживается посадка и отправление уже 24 смолетов, - следует из онлайн-табло на сайте авиаузла.

"Количество самолетов, экипажи которых приняли решения произвести посадку на запасных аэродромах из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь, увеличилось до 11. Девять самолетов приземлились в Анапе, по одному в Краснодаре и Сочи. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задерживающихся в аэропорту Симферополь рейсов", - уточнили в пресс-службе аэропорта, передает "Интерфакс".

Согласно онлайн-табло, задержки составляют до 15 часов.

Всего крымский авиаузел сегодня должен был принять и отправить 26 самолетов.