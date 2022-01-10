Генпрокуратура Армении передала в суд дело против экс-министра обороны

10 янв. 18:33

Генеральная прокуратура Армении утвердила обвинение в рамках уголовного дела против экс-министра обороны Давида Тонояна, главы Генштаба ВС РА Артака Давтяна, экс-замглавы ГШ Степана Галстяна и еще четырех высокопоставленных военных, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

"Уголовное дело направлено в суд", - цитирует сообщение ТАСС.

Следствие установило, что Давид Тоноян, арестованный 30 сентября прошлого года, обвиняется в хищении порядка $4,5 млн, которое он совершил во время закупок боеприпасов для армии. Артак Давтян обвиняется в злоупотреблении служебным положением, вызвавшем тяжелые материальные последствия.