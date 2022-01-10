Нестабильный Казахстан представляет серьезный риск для энергетических рынков

Протесты, вспыхнувшие в Казахстане, который считается крупнейшим в мире экспортером урана и одним из лидеров по производству нефти и угля, вызвали тревогу на энергетических рынках, пишет Deutsche Welle.

Стабильность в стране, а также многомиллиардные инвестиции глобальных корпораций, в частности Chevron и французской TotalEnergies, привели к многократному росту экономики богатой ресурсами страны. Но в начале января Казахстан потрясла самая серьезная вспышка насилия за последние 30 лет независимости. Волнения, изначально спровоцированные ростом цен на топливо, вынудили президента Касыма-Жомарта Токаева объявить режим чрезвычайного происшествия и запросить помощь у партнеров по ОДКБ, чтобы стабилизировать ситуацию.

Инвесторы выразили обеспокоенность тем, что социальная и политическая нестабильность может подорвать репутацию Казахстана как надежного направления для иностранного финансирования. ”Прямые иностранные инвестиции - курица, которая несет золотые яйца, - считает экономист Тимоти Эш, эксперт по региону. - Сохраняется уверенность в том, что сектор природных ресурсов хорошо защищен, поскольку никаких серьезных перебоев в производстве энергии и сырья не происходит. Вопрос заключается в том, насколько жестокой окажется реакция правительства на протесты, и не станут ли западные правительства вводить санкции против страны. Думаю, что Запад будет руководствоваться более прагматическим подходом в отношении вопросов экологического, социального и корпоративного управления, учитывая важность Казахстана в глобальной цепочке поставок”.

Мировой производитель урана

Лидер по производству урана обеспечивает 40% мирового экспорта металла - основного топлива для атомных реакторов. За счет этого страна стала важным участником глобальной политики отказа от ископаемого топлива. Многие правительства, в том числе и в ЕС, делают ставку на атомную энергию, осуществляя планы по декарбонизации своих экономик.

Государственная компания ”Казатомпром”, крупнейший в мире производитель урана, сообщила, что беспорядки не повлияли на добычу и экспорт. Тем не менее спотовые цены на металл значительно выросли на прошлой неделе из-за опасений в связи с перебоями в поставках на фоне вспыхнувших протестов.

”Снижение экспорта из Казахстана в любом объеме отразится на мировой экономике, - утверждает Джонатан Хинце, президент консалтинговой компании UxC, работающей на рынке ядерной энергетики. - Тем не менее рынок атомной энергии характеризуется длинными периодами выполнения заказов, поэтому у перерабатывающих и других предприятий, задействованных в ядерном топливном цикле, имеются необходимые трубы и определенные стратегические запасы, благодаря которым они защищены на какое-то время от проблем с поставками”.

Cameco, крупнейший канадский производитель урана и партнер ”Казатомпрома” по совместному предприятию, предупредил, что проблемы с поставками из Казахстана, могут привести к ”серьезным затруднениям на урановом рынке”. ”В любом случае для всех нас ситуация - пример того, насколько рискованно излишне полагаться всего на одного производителя”, - заявил официальный представитель Cameco.

Казахстан, ежегодно обеспечивающий 20% европейских потребностей в уране, стал незаменимым игроком на рынке, благодаря низкой стоимости производства, что является основополагающим фактором для производителей урана после трагедии в Фукусиме.

Однако в последние несколько лет цены на уран растут, поскольку государства по всему миру делают ставку на атомную энергетику в рамках борьбы с изменением климата. ”События в Казахстане стали стимулом для крупных производителей диверсифицировать свою зависимость от казахского урана”, - завил Хинце.

Запасы ископаемого топлива

Казахстан, член ОПЕК+, крупнейший производитель нефти в мире, добывает около 1,6 млн баррелей в сутки. Большая часть добываемого сырья отправляется в другие страны, в том числе Китай и ЕС. В стране 12 месторождений качественной нефти, запасы составляют 30 млрд тонн.

Страна также один из лидеров по экспорту угля: в 2018 году в Казахстане было произведено 108 миллионов тонн.

На углеводородный сектор приходится до 60% прямых иностранных инвестиций в Казахстан с 1991 года и более половины дохода страны от экспорта. Такие мировые гиганты как ExxonMobil, Chevron, итальянская Eni и французская TotalEnergies вложили за прошедшие годы миллиарды долларов в страну, укрепляя ее нефтяной и газовый статус.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2018 году Казахстан был на девятом месте по экспорту угля и на 12 - по экспорту природного газа. Более 80% годового нефтяного экспорта страны приходится на Европейский Союз.

Пока неизвестно, каким образом прошедшие протесты повлияли на три крупнейших месторождения страны: Тенгиз, разрабатываемое консорциумом под управлением Chevron, а также Кашаганское и Карачаганакское, управляемые Shell.

”Демонстрации пришлись на то время, когда ОПЕК+ старательно придерживается производственных квот, оказывая повышательное давление на нефтяные цены. Если протесты продолжатся, стоимость нефти превзойдет октябрьские пики. В зависимости от масштабов перебоев в поставках, цены на ресурс могут вырасти до трехзначной цифры”, - считает Крейг Эрлам, главный рыночный аналитик из OANDA.