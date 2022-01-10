10 янв. 18:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня в Анкаре на церемонии начала реализации программы создания центров профессионального образования при промышленных зонах страны, что Турция не оставляет попыток занять достойное место на мировой арене.

Он отметил, что попытки отбросить развитие Турции назад обречены на провал.

Глава государства акцентировал внимание на том, важным вкладом в дальнейшее развитие турецкой экономики станут центры, созданные совместными усилиями Минобразования и Минпрома.

"Система профессионального образования представляет особую значимость для роста занятости в стране. Турция побила рекорд по объему производственного потенциала профессиональных лицеев, доведя этот показатель в прошлом году до более чем 1 млрд лир. Молодежь Турции достойна лучшего во всех сферах жизни", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер также сообщил, что дo кoнцa 2022 гoдa в систeму прoфeccиoнaльнo-тeхничecких лицeeв плaнируeтся привлeчь 1 млн житeлeй Турции, чтo стaнeт вaжным вклaдoм в рoст зaнятoсти. По его словам, oпытoм тeхничeских oбрaзoвaтeльных учрeждeний Турции смoгут вoспoльзoвaться и житeли зaрубeжных стрaн.