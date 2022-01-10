В Каспийской флотилии от коронавируса привили 100% личного состава

10 янв. 18:22

У военнослужащих Каспийской флотилии сформирован коллективный иммунитет от COVID-19, и за последнее время среди них больных коронавирусом не выявлено, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

К концу 2021 года на Каспийской флотилии первым компонентом вакцины "Спутник V" вакцинировано 100% личного состава корабельных соединений, береговых войск, членов семей военнослужащих и гражданского персонала. Около 70% прошли полный курс ревакцинации, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Прививки военнослужащим делают бригады медиков поликлиники 412-го военного госпиталя в Каспийске, а ревакцинация проводится на базе медицинских учреждений Каспийской флотилии, в медпунктах соединений и воинских частей, а также на полигонах с участием выездных бригад военных медиков, - добавили в пресс-службе округа.