Саакашвили назвал единственный выход из политического кризиса

10 янв. 18:14

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в тюрьме, считает единственным выходом из политического кризиса проведение досрочных парламентских выборов. Об этом он написал в социальных сетях.

"Из этого тяжелого кризиса, бушующего в стране, единственно верное решение - как можно скорее провести досрочные выборы", - цитирует оппозиционера "Интерфакс".

Политик поддержал решение созданной им партии "Единое национальное движение" активизировать встречи с населением в регионах и объявить "День национальной мобилизации", в который десятки тысяч сторонников ЕНД потребуют назначения досрочных выборов в парламент.

Саакашвили пояснил, что за счет его участия в избирательной кампании и мобилизации соратников "грузинское общество победит на выборах с большим преимуществом".