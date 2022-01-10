"Водоканал" Сочи получил многомиллионный штраф за загрязнение рек

10 янв. 18:10

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) Сочи "Водоканал" заплатит многомиллионный штраф за загрязнение окружающей среды.

"Решением Арбитражного суда Краснодарского края постановление о взыскании по иску Южного межрегионального управления Росприроднадзора с МУП Сочи "Водоканал" задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 83 млн 451 тыс 936 рублей оставлено без изменения", - сообщает пресс-служба Росприроднадзора, передает "Интерфакс".

Ранее анализ исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году, проведенный Росприроднадзором, показал, что сумма оплаты за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты МУП Сочи "Водоканала" составила 92 млн 745 тыс 976 рублей, однако выплачено было лишь 9 млн 294 тыс 039 рублей.

"Судебные инстанции признали законными требования управления Росприроднадзора", - говорится в сообщении.