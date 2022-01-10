Замакима Алматинской области попал в больницу после нападения радикалов

10 янв. 17:55

Радикалы во время массовых беспорядков в Казахстане избили заместителя акима Алматинской области Ляззата Турлашова, об этом рассказали в администрации региона.

Как сообщает агентство Tengrinews, преступление было совершено 5 января, но факт решили обнародовать лишь сейчас.

"Он (Турлашов - ред.) вышел успокоить молодежь, но там, как мы уже видим, была не толпа, которая выдвигала свои призывы, а была агрессивная толпа", - отметил чиновник.

По его словам, участники беспорядков вместо того, чтобы слушать, начали избивать замакима, но его "удалось отбить" у них.

В итоге 61-летний Ляззат Турлашов получил травмы, был госпитализирован и сейчас находится в больнице.

Ранее стало известно, что вечером 6 января аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел террористов, был ранен его водитель, водитель автомобиля телеканала "Алматы" погиб.