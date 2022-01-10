В ДТП с участием Lada и иномарки в Ставрополе получил травмы ребенок

10 янв. 17:41

В Ставрополе столкнулись автомобили Chery Tiggo и Lada, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Ставрополю.

ДТП случилось 2 января примерно в 15:00.

Согласно предварительной информации, водитель Cherry Tiggo выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток в районе пересечения улиц Руставели и Макарова и столкнулся с автомобилем Lada, который двигался по улице Руставели.

В аварии пострадали два пассажира отечественной легковушки, в том числе ребенок. Подростка доставили с различными травмами в больницу, передает "Ставропольское телевидение".