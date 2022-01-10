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Горнолыжный курорт на востоке Турции начал принимать посетителей после полуторагодичного перерыва

Горнолыжный курорт на востоке Турции начал принимать посетителей после полуторагодичного перерыва

Горнолыжный курорт Гюзельтепе в провинции Муш, расположенной на востоке Турции, распахнул свои двери для посетителей после полуторагодичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

По словам администратора горнолыжного центра Сейфетуллы Олджая, высота снежного покрова в высокогорьях составляет 80 см, на трассах - 30 см.

Он также напомнил, что горнолыжный центр удобно расположен. Олджай подчеркнул, что добраться до курорта можно на сервисном автобусе: они регулярно курсируют из центра города, передает агентство Anadolu.

Напомним, горнолыжный курорт находится в деревне Гюзельтепе в 8 км от центра города на высоте 2,3 тыс м. Протяженность трасс здесь составляет 1,3 тыс метров.

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