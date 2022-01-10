Россиянам в Казахстане могут временно отменить плату за роуминг

10 янв. 17:24

Группа депутатов Госдумы РФ обратилась в Минцифры России и к ведущим операторам связи с предложением временно отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане.

"Члены IT-комитета Госдумы обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи ("Большая Шестерка") с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января", - написал в своем Telegram-канале председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Попав в чрезвычайные условия, наши граждане были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями, что вылилось для них в весьма ощутимые расходы, - пояснил депутат.

При этом лимит бесплатных разговоров и СМС будет ограничен двумя часами в сутки, а тем, кто уже оплатил роуминг, будет сделан перерасчет.