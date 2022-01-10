Крупные сети магазинов продуктов заработали в Казахстане

10 янв. 17:11

В Казахстане все крупные сети продовольственных магазинов вернулись к работе, при этом антитеррористическая операция продолжается, об этом заявили в Минторговли РК.

"По информации ОЮЛ "Союз торговых сетей", по всему Казахстану уже открыты для покупателей все продовольственные магазины торговых сетей, входящих в СТС (Metro, Small, Маgnum)", - цитирует сообщение ведомства Telegram-канал, публикующий официальную информацию об спецоперации.

Тем не менее, на сегодняшний день ряд торговых точек, атакованных мародерами, все еще не работают. В целом все магазины действуют по сокращенному графику из-за режима ЧП.