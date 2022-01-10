Токаев и глава Евросовета продуктивно обсудили ситуацию в Казахстане

10 янв. 17:07

В понедельник, 10 января, состоялся разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня. Обсудили обновленную информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и нападения на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и верховенства закона", - поведал Токаев.

Он отметил, что власти Казахстана не применяли и не будут применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. "Все подобные обвинения являются ложными. Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с ЕС", - заключил президент республики.

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), но это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января. На фоне массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ по запросу Токаева направила в страну миротворческий контингент.