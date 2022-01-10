В Севастополе автобус протаранил троллейбус, пострадали дети

10 янв. 17:06

Сегодня в крымском Севастополе произошло необычное ДТП: рейсовый автобус, следуя по маршруту, столкнулся с впереди идущим троллейбусом, пострадали трое детей, сообщили в пресс-службе УМВД России.

"В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автобуса 9, 11 и 12 лет получили травмы и доставлены в детскую городскую больницу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Авария произошла из-за того, что водитель городского автобуса не выбрал безопасную дистанцию, - добавили в полиции.