Ужесточат ли в Узбекистане карантин из-за появления "омикрона"?

10 янв. 16:50

Власти Узбекистана пока не планируют вводить жесткий карантин в связи с выявлением в страну омикрон-штамма коронавируса.

В республике не будут отменять массовые мероприятия не отменяются, но усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, население призвали активнее вакцинироваться.

"Вакцина не защищает от "омикрона". У вакцинированного человека заболевание протекает легче. Нужно сократить контакты в общественных местах и больше внимания уделять соблюдение санитарно-гигиенических норм, чтобы сократить число заболевших", – заявила замглавы минздрава Эльмира Баситханова на пресс-конференции в Ташкенте.

В случае ухудшения эпидситуации, карантинные требования будут ужесточены.

Впервые омикрон-штамм в Узбекистане выявили 7 января, официальная информация об этом появилась спустя два дня.