Стало известно, сколько туристов из России застряли в Казахстане

10 янв. 16:47

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что на начало января в Казахстане может находиться не более 300-500 российских туристов.

По ее словам, около половины от этого числа путешественников, скорее всего, были эвакуированы в Россию. Также она подчеркнула, что большинство из них находится в Алматы, сообщает "Интерфакс".

"При этом, по имеющимся данным, все они организовывали отдых не через российских туроператоров, а самостоятельно, бронируя размещение в Казахстане и перелет. Возможно, что некоторые из них воспользовались какими-то предложениями казахстанских туристических компаний", — добавила Ломидзе.