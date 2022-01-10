Жители Туапсе остались без тепла, воды и газа

10 янв. 16:38

В Туапсе несколько улиц оказались в зоне аварийного отключения. В домах нет отопления, газа и горячей воды.

В администрации Туапсе сообщили, что отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях газоснабжения в горной части Туапсинского района. Подача газа в котельную по улице Звездной, а также в дома по улице Звездной, Ключевой, Кутузова, Весенней и ближайшим к ним, села Краянского прекращена 10 января. Сроки окончания работ неизвестны.

"На период проведения работ временно ограничена подача отопления и горячего водоснабжения в жилые дома микрорайона Звездный", - говорится в сообщении.

В Туапсе в понедельник и вторник днем температура воздуха около 12-14 градусов, в ночные часы - 8-10 градусов тепла.